Полевой командир из Сирии убит в Карабахе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Главарь одной из поддерживаемых Турцией вооруженных оппозиционных группировок Сирии Хусейн Або был убит в среду в зоне нагорнокарабахского конфликта, сообщило в пятницу сирийское информационное агентство North Press Agency (NPA).

Сирийский полевой командир, который погиб в результате ударов армянской авиации, по данным агентства, занимался вместе с турецкой стороной рекрутингом сирийских наемников для участия в боях в зоне карабахского конфликта.

NPA отмечает, что Або - второй командир действующей на северо-западе Сирии вооруженной группировки Хамза, который погиб в зоне карабахского конфликта. Два дня назад там были убиты полевой командир Адель Шкахир и еще четверо сирийских наемников.

Турцию неоднократно обвиняли в том, что она перебрасывает из Сирии наемников для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил в начале октября, что "речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне".

Анкара отвергает эти обвинения.

Между тем накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность возрастающим вовлечением иностранных боевиков в нагорнокарабахский конфликт.

"Обстановка в зоне нагорнокарабахского конфликта остается сложной, военное противостояние сохраняется. Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, все более масштабным вовлечением в боестолкновения иностранных наемников с Ближнего Востока", - сказала Захарова на брифинге в Москве.