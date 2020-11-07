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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главы государств, в частности, обсудили карабахский конфликт.

"В связи с недавними террористическими актами во Франции с обеих сторон подчеркнута решимость бороться с терроризмом во всех его проявлениях", - сообщает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе отметили, что, в частности, при обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха "выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии".

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

По ее данным, Путин подробно информировал Макрона о предпринимаемых Россией шагах в интересах скорейшего прекращения огня и возобновления переговоров, призванных обеспечить выход на политико-дипломатическое решение конфликта.

Как подчеркнули в Кремле, "подтвержден обоюдный настрой на продолжение скоординированных посреднических усилий России и Франции, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ".

В пресс-службе добавили, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Нагорный Карабах Франция Владимир Путин Эммануэль Макрон

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