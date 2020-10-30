Выходец из Сирии попал в плен к армии обороны Карабаха

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сириец Мехред Мухаммад Альшхер, воюющий в зоне карабахского конфликта в составе Вооруженных сил Азербайджана, взят в плен военнослужащими Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Пленный исламист-радикал является уроженцем города Хама", - сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны непризнанной республики.

На допросе попавший в плен сириец заявил, что 19 октября вместе с 250 наемниками прибыл в зону карабахского конфликта.

"Нам обещали $2 тыс., которые мы не получили. Нас привезли сюда турки. После моего ранения меня бросили. На передовой линии мы идем впереди, после нас второй, третьей линией идут азербайджанские военнослужащие. До приезда в Карабах я участвовал в сборах, где с нами работали турецкие инструктора", - приводит Минобороны НКР слова сирийца.

Ранее армянская сторона неоднократно заявляла, что в боях в Нагорном Карабахе, которые продолжаются с 27 сентября, на азербайджанской стороне участвуют боевики из протурецких группировок. Азербайджан эти заявления отвергал.