Главе КС Украины грозит до 15 лет лишения свободы за госизмену

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, и государственной измены главы Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого, сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачов.

"По предварительной информации, глава КС в июле 2018 года в составе группы лиц самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию РФ", - сообщает пресс-служба ГБР.

Таким образом, отмечается, глава КС совершил деяние во вред суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 (самовольное занятие земельного участка, госизмена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее глава КС Тупицкий на пресс-конференции в пятницусообщил, что на электронную почту суда утром 30 октября поступила повестка о его вызове в ГБР для допроса в качестве свидетеля, и заявил, что не планирует приходить на допрос. Он также уточнил, что дело, о котором идет речь, затрагивает события 2013-2014 годов, по которым он уже дважды был допрошен.

Ранее в пятницу глава КС Украины заявил, что президентский законопроект о прекращении полномочий состава Конституционного суда, принявшего резонансное решение по антикоррупционному законодательству, имеет признаки конституционного переворота.