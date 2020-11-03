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Зеленский не исключил роспуска Рады

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский не исключает роспуска нынешней Верховной рады, если будет "политический коллапс" и не будет поддержки в парламенте, хотя хотел бы, чтобы этот парламент продолжал работать на государство.

"Я считаю, что у нас в государстве есть много нестабильных вещей, и из-за COVID-19, и из-за Донбасса, и в экономике. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации наших планов и от выводов, которые сделают наши депутаты, это также будет зависеть", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник.

Зеленский указал, что если будет "политический коллапс", и если он увидит, что нет поддержки в парламенте, то "мы будем выходить из этого угла даже таким путем (роспуска парламента - ИФ)".

Украина Владимир Зеленский

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