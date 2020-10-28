В Италии за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Италии за последние 24 часа зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом - 24 991, сообщил в среду Минздрав страны.

Отмечается, что это почти на три тысячи случаев больше, чем во вторник (21 994). Кроме того, зарегистрировано 205 летальных исходов среди инфицированных, что ниже вчерашнего рекордного показателя (221).

Стремительный рост числа случаев заражения наблюдается на севере области Ломбардии. Там за сутки зафиксировали 7 558 новых случаев COVID-19, что более чем на 2,5 тыс. больше вчерашнего показателя.

На втором месте по темпам распространения коронавируса стоит область Пьемонт, где за сутки выявили 2 827 инфицированных.

В стране с начала пандемии зафиксировали более 589,7 тыс. случаев COVID-19, число летальных исходов людей с коронавирусом превышает отметку в 37,9 тыс.

В Италии с понедельника ужесточили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В соответствии с новыми правилами, которые огласила в воскресенье канцелярия председателя Совета министров Италии, в стране закрывают все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени - до шести вечера.

Несмотря на то, что жители встретили такие ограничения протестами, советник Минздрава Италии Вальтер Риччарди предупредил, что данных мер может быть недостаточно для сдерживания распространения вируса. Риччарди также призвал к введению карантина в Милане и Неаполе, где, по его словам, заразиться можно, лишь сходив в бар.

В среду мэр Милана Джузеппе Сала и его коллега из Неаполя Джуиджи де Маджистрис предупредили правительство Италии, что не понимают, на каких основаниях в Минздраве страны сделали вывод, что в их городах требуется ввести режим самоизоляции. "Если это - мнение министерства, то мы хотим знать, на каких фактах, которых лично у нас нет, оно основывается", - добавил мэр Милана.

Он отметил, что в Милане обстановка под контролем. В настоящее время в отделениях интенсивной терапии находятся 300 человек, заболевших коронавирусом. Во время первой волны заболевания, весной 2020 года, таких пациентов в Милане было 1, 7 тыс. Мэр не исключил, что ситуация может со временем ухудшаться, однако заявил, что у него есть 10-15 дней, чтобы посмотреть, как развивается обстановка, и действительно ли могут потребоваться радикальные меры по сдерживанию COVID-19.