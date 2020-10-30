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Пандемия может лишить работы половину работников турбизнеса в мире

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В мире в сфере туризма может исчезнуть больше половины рабочих мест, если ныне действующие ограничения на поездки, введенные из-за пандемии, сохранятся, предупредил Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC).

Экономический кризис

Работы могут лишиться 174 млн человек, говорится в прогнозе организации.

Длительные ограничения на путешествия также приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на $4,7 трлн, или на 53%, по сравнению с 2019 годом, отмечает WTTC.

По сравнению с июнем прогноз центра стал менее мрачным. Тогда эксперты WTTC ожидали потери 197 млн рабочих мест в мировом туризме. Ситуация улучшилась за счет активного восстановления на некоторых рынках, например, в Китае.

Замена ограничительных мер эффективными программами тестирования на COVID-19 могла бы сохранить рабочие места для 31 млн человек, занятых в индустрии туризма, до конца 2020 года, считают в организации.

"Наши последние данные вскрывают серьезность долгосрочных негативных последствий, с которыми столкнется мировая отрасль путешествий и туризма, если мы не будем работать вместе, чтобы немедленно возобновить международные поездки", - заявила президент и главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара.

Эпидемия одиночества

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WTTC Китай коронавирус Глория Гевара

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