ЕК прогнозирует снижение экономики России на 4,25% в 2020 году

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия прогнозирует сокращение ВВП России примерно на 4,25% в 2020 году и повышение на 2% в 2021 году и на 1,9% - в 2022 году.

"Рецессия в России будет более мягкой, чем в большинстве стран G20", - говорится в докладе ЕК.

Такой прогноз в ЕК объясняют недавним изменением подхода к макроэкономической политике в пользу фокусировки на гибком обменном курсе, а также относительной закрытостью российской экономики РФ. "Тем не менее, восстановление будет умеренным, что отражает структуру экономики и давние структурные проблемы", - отметили аналитики.

Безработица в этом году прогнозируется на уровне 6,2%, в следующем году - 5,8%, в 2022 году - 4,8%.

Индекс потребительских цен увеличится в России соответственно на 3,5%, 3,7% и 4%.

"После роста на 1,3% в 2019 году реальный ВВП в первом полугодии 2020 года упал на 3,4% в годовом выражении на фоне быстрого распространения вируса, введения мер по ограничению его распространения, падения цен на нефть и сокращения добычи нефти и газа, - пишут аналитики. - Сильно пострадала сфера услуг на фоне резких изменений в поведении потребителей и падения располагаемого дохода. Однако относительно небольшой размер сектора услуг смягчил недавний спад".

По мнению авторов доклада, основные негативные риски для российской экономики исходят от нефтяного рынка, поскольку усиление пандемии может привести к еще более значительному давлению как на спрос на сырье, так и на цены. Кроме того, инвестиционный климат может стать еще более негативным из-за повышения налогов и ограничения фискальной поддержки. В число ключевых позитивных факторов входят укрепление нефтяного рынка, ослабление пандемии и усиление финансовой поддержки.

ЕК прогнозирует падение российского экспорта в 2020 году на 13,3%, импорта - на 13,4%. В следующем году ожидается повышение этих показателей на 6,3% и 3,6%, в 2022 году - на 5,7% и 4,7% соответственно.

Прогноз по еврозоне и ЕС

По новому прогнозу, ВВП еврозоны в 2020 году сократится на 7,8%. Предыдущий прогноз предусматривал падение на 8,7%.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2021 год ухудшен до 4,2% с ожидавшихся в июле 6,1%. В 2022 году, согласно прогнозу ЕК, ВВП еврозоны увеличится на 3%.

Экономика Евросоюза, как ожидается, снизится на 7,4% в 2020 году и вырастет соответственно на 4,1% и 3% в 2021 и 2022 годах.

Объем ВВП как в еврозоне, так и в ЕС не восстановится до докризисных уровней к 2022 году, полагают эксперты.

"Пандемия коронавируса является очень серьезным ударом как для стран ЕС, так и для глобальной экономики, с крайне тяжелыми экономическими и социальными последствиями, - говорится в докладе. - В первом полугодии текущего года экономика Европы пережила мощный шок и перешла к быстрому восстановлению в третьем квартале после постепенного снятия ограничительных мер".

Однако возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 в последние недели несет новые проблемы из-за возвращения отдельных карантинных мер.

"Нынешняя эпидемиологическая ситуация означает, что наши оценки в рамках прогнозного горизонта подвержены высокой степени неопределенности и рискам", - предупредили аналитики ЕК.

Экономические последствия пандемии коронавируса были очень разными в отдельных странах ЕС, и столь же разными являются перспективы восстановления экономики, отмечают в ЕК. Это связано как с различиями в степени распространения коронавируса, в жесткости карантинных мер, так и в структурном составе ВВП экономик и объемах стимулов, принятых государствами в ответ на кризис.

По прогнозу ЕК, безработица в еврозоне в 2020 году увеличится до 8,3% с 7,5% в 2019 году, в 2021 году поднимется до 9,4%, а в 2022 году снизится до 8,9%. В Евросоюзе безработица в текущем году составит 7,7%, в следующем - 8,6%, в 2022 году - 8%.

Еврокомиссия ожидает существенного роста дефицитов бюджетов европейских государств в этом году в связи с увеличением их расходов на социальное обеспечение и меры поддержки экономики, а также падением доходов от сбора налогов.

Совокупный дефицит бюджета государств еврозоны, как ожидается, составит 8,8% ВВП в 2020 году (0,6% ВВП в 2019 году). В 2021 году показатель составит 6,4% ВВП, в 2022 году - 4,7% ВВП, прогнозируют в ЕК. Совокупный показатель госдолга стран еврозоны составит 101,7% ВВП в текущем году (85,9% ВВП в 2019 году), 102,3% ВВП в 2021 году и 102,6% ВВП в 2022 году, ожидают в ЕК.

Средний уровень инфляции в еврозоне (индекс HICP), согласно прогнозу регулятора, в 2020 году составит 0,3%, в 2021 году - 1,1%, в 2022 году - 1,3%.

ВВП Германии, как ожидается, снизится на 5,6% в 2020 году и увеличится на 3,5% и 2,6% в 2021 и 2022 годах соответственно. ВВП Франции - упадет на 9,4% в текущем году и вырастет на 5,8% и 3,1% в следующие два года, прогнозируют в ЕК.

Падение ВВП Италии и Испании в этом году, как ожидается, составит 9,9% и 12,4%. В 2021-2022 годах экономика Италии, по прогнозу ЕК, вырастет на 4,1% и 2,8%, Испании - на 5,4% и 4,8% соответственно.