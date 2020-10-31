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Белоруссия с 1 ноября закроет границу на въезд для иностранцев

Белоруссия с 1 ноября закроет границу на въезд для иностранцев
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. К сообщает Госпогранкомитет, это сделано целях предотвращения распространения COVID-19.

Речь идет об автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, пунктах пропуска в речных портах.

Кого не коснется запрет

Ограничения не распространяется на иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Белоруссии.

Кроме того, запрет не будет касаться граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию.

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Также ограничения не касаются водителей, которые выполняют международные автомобильные перевозки, а также перевозки международных почтовых отправлений; членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пропускать через границу будут и иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Белоруссии, иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории страны; иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Белоруссии; иностранцев, следующих в Белоруссию по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника; иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации; иностранцев, следующих транзитом через территорию Белоруссии в соответствии с соглашением между правительством Белоруссии и кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич - Чернобыльская АЭС.

На лиц, прибывающих через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.

29 октября Госпогранкомитет Белоруссии сообщал, что "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".

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