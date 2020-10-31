Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 56%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В состоявшихся в субботу в Грузии парламентских выборах приняли участие 56,11% избирателей, сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, в настоящее время идет подсчет итогов голосования.

При этом лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, не дожидаясь официальных данных подсчета голосов избирателей и ссылаясь на предварительные данные экзит-полов, поздравил сторонников партии с победой на парламентских выборах. По данным большинства экзит-поллов, "Грузинская мечта" набирает более 50% голосов, на втором месте - оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция".

"Мы должны поблагодарить наших избирателей, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, молодежи, вы принесли эту победу", - заявил Иванишвили, обращаясь к представителям партии, собравшимся возле центрального офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси.

В свою очередь бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил с победой оппозицию и отметил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

"В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом только наша партия "Единое национальное движение" получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили", - заявил Саакашвили в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Экс-президент оценил результаты выборов как "очень большой триумф оппозиционных сил" и добавил, что теперь главной задачей является формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Новшеством является положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.