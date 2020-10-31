Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 31.10В России 1 618 116+18 140В мире 45 584 151+565 797

Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 56%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В состоявшихся в субботу в Грузии парламентских выборах приняли участие 56,11% избирателей, сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, в настоящее время идет подсчет итогов голосования.

При этом лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, не дожидаясь официальных данных подсчета голосов избирателей и ссылаясь на предварительные данные экзит-полов, поздравил сторонников партии с победой на парламентских выборах. По данным большинства экзит-поллов, "Грузинская мечта" набирает более 50% голосов, на втором месте - оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция".

"Мы должны поблагодарить наших избирателей, спасибо активистам "Грузинской мечты", лидерам, молодежи, вы принесли эту победу", - заявил Иванишвили, обращаясь к представителям партии, собравшимся возле центрального офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси.

В свою очередь бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил с победой оппозицию и отметил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

"В тех условиях, когда мне не дали возможность находиться в Грузии, оппозиционный спектр смог добиться убедительной победы на выборах. По моим подсчетом только наша партия "Единое национальное движение" получила гораздо больше, чем 33% голосов избирателей, а по мажоритарным округам почти все наши кандидаты в депутаты победили", - заявил Саакашвили в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Экс-президент оценил результаты выборов как "очень большой триумф оппозиционных сил" и добавил, что теперь главной задачей является формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Новшеством является положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.

Грузия "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

В ночь на воскресенье в небе можно будет увидеть голубую Луну

Что произошло за день: суббота, 31 октября

Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе

Посольство Франции обеспокоено угрозами в адрес французов в РФ

Белоруссия с 1 ноября закроет границу на въезд для иностранцев

Белоруссия с 1 ноября закроет границу на въезд для иностранцев

В Минске начались задержания на оппозиционном марше

США в ноябре запустят на орбиту три разведывательных спутника

Беспорядки произошли в Барселоне на акции против COVID-ограничений

Во Франции задержали третьего человека по делу о теракте в Ницце

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');