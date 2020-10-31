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Явка избирателей на выборах в Грузии превысила 45%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии по состоянию на 17:00 (16:00 мск) составляет почти 46%, заявила пресс-спикер ЦИК страны Анна Микеладзе.

В Грузии 31 октября проходят очередные парламентские выборы, которые проходят по новой избирательной системе.

120 депутатов будут избраны по партийным спискам, 30 - по мажоритарным округам. На предыдущих выборах в 2016 году 77 депутатов избирались по партийным спискам и 73 - по мажоритарным округам.

Утвержденная в этом году парламентом новая избирательная система снизила проходной барьер для субъектов выборов с 5% до 1%. Новшеством является положение, при котором победившая на выборах партия сможет сформировать правительство лишь при условии получения более 40% голосов избирателей.

Одновременно с парламентскими выборами в Грузии в Аджарии 31 октября также пройдут выборы в Верховный совет Аджарской автономной республики.

Грузия

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