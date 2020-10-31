СМИ сообщили о задержании стрелка, ранившего священника в Лионе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Французские полицейские в субботу вечером задержали в Лионе подозреваемого в нападении на греческого православного священника, сообщает портал Le Progres.

По сведениям издания, в закусочной третьем округе Лиона пожарные узнали подозреваемого по распространенной полицией ориентировке. Задержание провели сотрудники муниципальной полиции.

Le Progres отмечает, что мотивы нападения до сих пор неизвестны.

Ранее сообщалось, что православный священник получил тяжелое огнестрельные ранения в субботу вечером в Лионе. Священник закрывал церковь, когда в него из обреза охотничьего ружья выстрелил неизвестный мужчина, а затем скрылся с места происшествия.

Митрополит православной греческой церкви во Франции и председатель конференции православных епископов Франции Эммануэль Адамакис сообщил журналистам Le Figaro, что раненый священник должен был скоро вернуться в Грецию, чтобы получить там новое назначение.

Мэр Лиона Грегори Дусэ заявил, что не исключает никакой версии мотива нападения на православного священника.

"Никакая версия не отвергается, никакая версия не предпочитается", - приводит Le Figaro слова мэра.

Дусэ также отметил, что раненого священника оперируют.

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.

Нападения во Франции участились после того, как в середине октября в Париже был обезглавлен преподаватель, который на занятии демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Его убил 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров.

На этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.