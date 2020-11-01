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Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден

Подозреваемый в нападении на священника в Лионе освобожден
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, задержанный накануне по подозрению в вооруженном нападении на греческого священника православной церкви в Лионе, освобожден из-под стражи.

Как сообщил портал Le Progres со ссылкой на врача, задержанный по состоянию здоровья не может находиться под стражей и подлежит принудительной госпитализации.

Прокуратура Лиона сообщила, что пока нет оснований привлечь этого человека к ответственности за нападение на священника.

В субботу, 31 октября, греческий священник был ранен, когда закрывал двери церкви. Неизвестный выстрелил в него из обреза охотничьего ружья и скрылся. Раненого доставили в госпиталь, где он был прооперирован. Его состояние оценивалось как тяжелое.

В тот же день был задержан человек, похожий по описаниям на стрелявшего в священника. На момент задержания оружия при нем не оказалось, начата проверка его причастности к нападению.

Ранее телеканал BFMTV передал, что у следствия нет доказательств, что именно задержанный стрелял в 52-летнего священника. Среди возможных версий произошедшего также проверяется личного конфликта.

Франция Лион

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