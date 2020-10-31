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Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Православный священник получил огнестрельное ранение в субботу вечером во французском городе Лион, сообщает местное телевидение.

По первым данным, речь идет о гражданине Греции. Он закрывал церковь, когда по нему открыл огонь неизвестный мужчина.

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Стрелок скрылся с места происшествия. Согласно первым данным, он вел огонь из обреза.

В МВД Франции предупредили в твиттере, что в седьмом округе Лиона проходит полицейская операция, район оцеплен.

Ранение священника - достаточно тяжелое: две пули попали ему в печень, сообщают французские СМИ. Пострадавший госпитализирован.

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.

Нападение на церковь в Ницце

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Франция Лион

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