Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Православный священник получил огнестрельное ранение в субботу вечером во французском городе Лион, сообщает местное телевидение.

По первым данным, речь идет о гражданине Греции. Он закрывал церковь, когда по нему открыл огонь неизвестный мужчина.

Стрелок скрылся с места происшествия. Согласно первым данным, он вел огонь из обреза.

В МВД Франции предупредили в твиттере, что в седьмом округе Лиона проходит полицейская операция, район оцеплен.

Ранение священника - достаточно тяжелое: две пули попали ему в печень, сообщают французские СМИ. Пострадавший госпитализирован.

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.