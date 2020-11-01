В Белоруссии сообщили о задержанных на акциях журналистах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - По последним данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", во время несанкционированных акций в стране задержано 68 человек.

В их числе три журналиста белорусской общеполитической газеты "Новы час" Александр Зенькович, Яна Трусило и Дмитрий Дмитриев, который, по данным правозащитников, был сильно избит.

Сообщается также о задержании журналиста польского телеканала "Белсат" Дмитрия Солтана.

Больше всего задержаний, по информации центра, проводилось в Минске, три человека задержано в Гродно, один - в Могилёве.

В Белоруссии почти три месяца не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.