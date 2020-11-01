Очевидцы сообщили о более десяти задержанных в центре Минска

По их данным, в протестной акции в городе участвуют порядка 10 тыс. человек

В Минске. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Силовики пресекают несанкционированную акцию оппозиции в воскресенье в центре Минска, сообщили "Интерфаксу" очевидцы.

По их данным, возле станции метро "Московская" они, разбив колонну протестующих на небольшие группы, начали задержания.

Уже задержаны более десяти человек.

Позже очевидцы отметили, что число участников акции в центре города превысило 10 тыс. человек.

Как они рассказали агентству, силовикам удалось задержать часть протестующих у метро "Московская". Основная колонна смогла уйти. Люди свернули на Волгоградскую улицу и продолжают движение в сторону Академии наук.

Однако, по данным очевидцев, силовики заблокировали часть колонны на участке от Волгоградской до ТЦ "Александров пассаж".

Между тем, в минской милиции подтвердили задержания на несогласованной акции в белорусской столице.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич, "задержаны несколько человек".

Тем временем, она не располагает данными о предупредительных выстрелах в воздух в городе, которые, как рассказали очевидцы, произвели силовики.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят по воскресеньям в Минске. На улицы города выходят порядка сотни тысяч человек.

На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.