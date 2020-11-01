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Часть протестующих дошла из центра Минска до Куропат

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Часть участников несанкционированной акции протеста сумела дойти до урочища Куропаты из центра Минска, передает корреспондент "Интерфакса" в воскресенье вечером.

До Куропат добралась сравнительно небольшое количество людей. Здесь они провели митинг-реквием, возложили цветы.

Силовики несколько раз преграждали путь протестующим, производили задержания, как в городе, так и в поле вблизи урочища.

Участники акции собрались днем в центре Минска на проспекте Независимости. Они намеревались пройти колонной до урочища Куропаты. Очевидцы сообщали о выстрелах. В ГУВД Мингорисполкома позднее подтвердили, что сотрудники правоохранительных органов стреляли в воздух для предотвращения противоправных действий.

Есть информация о применении спецсредств, в частности, светошумовых гранат. Однако в минской милиции ее не подтвердили и не опровергли, пообещав предоставить комментарий позже.

Урочище Куропаты под Минском является местом захоронения жертв сталинских репрессий. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

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Белоруссия Минск Куропаты

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