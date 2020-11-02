В Кремле заявили о недопустимости угроз в адрес иностранцев в России

Ранее муфтий Чечни назвал врагами всех французов, поддерживающих Макрона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с высказываниями муфтия Чечни о французах заявил, что все должны находиться в рамках законов РФ, а действия, представляющие угрозу для иностранцев в России, недопустимы.

"Что касается безопасности дипломатических представительств других стран, в том числе Франции в данном случае, безопасности иностранных граждан на территории нашей страны, считаем очень важной задачей обеспечение этой безопасности и считаем необходимым для всех действовать исключительно в рамках законов Российской Федерации и таким образом избегать каких-либо действий, которые могли бы представлять угрозу для иностранцев у нас в стране, считаем это недопустимым. Ровно, как и наших граждан - это очень важное дополнение", - сказал Песков журналистам в понедельник на просьбу прокомментировать слова муфтия.

Ранее муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев заявил изданию "Лента.ру", что считает врагами всех французов, которые поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона, вне зависимости от того, где они находятся - во Франции или в России.

29 октября, когда мусульмане по всему миру отмечали день рождения пророка Мухаммеда, во Франции в городе Ницца исламист напал с ножом на людей в базилике Нотр-Дам. Погибли сторож и две женщины, несколько человек ранены. Нападавший был ранен при задержании и госпитализирован.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что нападение совершил радикальный мусульманин, который "кричал "Аллах Акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания". "Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - подчеркнул мэр.

Кроме того, французские полицейские утром в минувший четверг застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар". В тот же день неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.

Похожий инцидент произошел 16 октября близ Парижа: там выходец из РФ чеченского происхождения обезглавил учителя истории, географии и обществоведения Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

31 октября греческий священник православной церкви в Лионе был ранен из обреза охотничьего ружья, когда закрывал двери церкви. Подозреваемого задержали, но вскоре отпустили, так как он подлежит принудительной госпитализации.

После недавних заявлений Макрона о кризисе ислама по всему миру и высмеивающих ислам карикатур в журнале Charlie Hebdo отношения страны с мусульманскими общинами и странами обострились.