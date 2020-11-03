Brent торгуется у $38,91 за баррель

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются во вторник утром после скачка днем ранее на сигналах о том, что страны ОПЕК+ могут отложить запланированное на начало года снятие части ограничений на добычу нефти.

Глава Минэнерго Александр Новак 2 ноября обсудил с топ-менеджерами российских нефтяных компаний возможную судьбу сделки по ограничению нефтедобычи ОПЕК+ после декабря текущего года. Как сообщил один из источников "Интерфакса", базовым вариантом, который поддерживают российские компании, было сохранение текущих условий сделки, предполагающей, что с января 2021 года страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн б/с.

Однако ввиду неопределенности на нефтяном рынке некоторые партнеры России по ОПЕК+ предлагают даже усилить снижение нефтедобычи на первый квартал следующего года. В России не готовы идти на усиление ограничений, максимум - на продление текущих условий сделки на первые три месяца следующего года, заметил один из источников.

К 8:20 по московскому времени январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $38,91 за баррель, что на $0,06 (0,15%) ниже цены на закрытие сессии в понедельник. За предыдущие торги Brent подорожала на $1,03 (2,7%), до $38,97 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,02 (0,05%), до $36,79 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожалп на $1,02 (2,9%) - до $36,81 за баррель.

Новый скачок заболеваемости в США и Европе, а также вводимые в связи с этим карантинные меры, может привести к падению спроса на нефть до 88-89 млн баррелей в сутки, отмечает глава Trafigura Group Джереми Вейр. Это более чем на 10% ниже спроса в 2019 году.

"Необходимы действия стран-производителей нефти для стабилизации рынка, и информация из России является предвестником этого", - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти. Однако ключевым фактором, по словам эксперта, является спрос на нефть, и в отсутствии спроса подъем цен будет временным".

Текущая неделя обещает быть бурной, учитывая, что во вторник в США пройдут президентские выборы, предупреждает Bloomberg.

Тем временем, растущий спрос на нефть со стороны Китая, вероятно, будет поддерживать нефтяной рынок. Накануне министерство торговли КНР сообщило об увеличении квоты на использование зарубежной нефти негосударственными компаниями Китая на 2021 год более чем на 20% по сравнению с уровнем 2020 года, то есть на 823 тыс. баррелей в сутки.