Байден с внуками отправился в Огайо в последний день перед выборами

Трамп находится в Северной Каролине, планирует принять участие в митингах еще в трех штатах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отправился на митинги в последний день перед выборами вместе со своими внуками, сообщает телеканал CNN.

На борт самолета Байдена в Делавэре поднялись четыре его внука - Хантер, Натали, Наоми и Мейзи. Все вместе они отправляются в город Кливленд в штате Огайо, где пройдет первый митинг в рамках последнего дня предвыборной кампании.

Между тем кандидат от республиканцев, нынешний президент США Дональд Трамп находится в Северной Каролине. Ожидается, что в понедельник он также примет участие в митингах в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Первым пунктом в серии мероприятий Трампа станет город Фейетвилл в Северной Каролине, а завершающий митинг пройдет в городе Гранд-Рапидс в Мичигане.

Первая леди США Мелания Трамп в свою очередь выступит на предвыборном мероприятии Республиканской партии в Хантерсвилле (Северная Каролина).

Байден, который лидирует по популярности в большинстве опросов общественного мнения, в том числе и в колеблющихся штатах, проведет большой митинг в Питтсбурге (штат Пенсильвания). На этом митинге в поддержку Байдена выступит певица Леди Гага.

По прогнозу американских СМИ, основная борьба в президентской гонке развернется в 12 колеблющихся штатах: Аризоне, Флориде, Джорджии, Айове, Мэне, Мичигане, Миннесоте, Северной Каролине, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Президентские выборы в США пройдут во вторник, 3 ноября.