Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Трамп заявил, что выиграет на выборах, и призвал не верить фейковым опросам

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сумеет добиться переизбрания по итогам выборов 3 ноября.

На предвыборном митинге в штате Северная Каролина он предположил, что если бы СМИ объективно освещали его деятельность, то ему было бы проще победить. "Да, все это было бы проще. Однако хорошая новость заключается в том, что мы в любом случае победим", - сказал Трамп.

Говоря об опросах, согласно которым он уступает в популярности кандидату в президенты от демократов Джо Байдену, Трамп сказал: "Да, я смотрел эти фейковые опросы".

Ранее Байден также заявил, что не сомневается в своей победе на выборах.

Хроника 09 января 2018 года – 02 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Распространение COVID-19 в мире замедлилось после субботнего рекорда

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Погиб заместитель командующего армией Нагорного Карабаха

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

Brent подешевела до $37,15 за баррель

Brent подешевела до $37,15 за баррель

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Экс-премьер Молдавии обошла Додона в первом туре выборов президента

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 ноября

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 79 человек

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');