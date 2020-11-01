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Зеленский призвал заменить судей КС Украины независимыми юристами

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного суда страны необходимо заменить, утвердив вместо них независимых уважаемых юристов.

"Это "суд кенгуру", и его глава находится под следствием за то, что в 2018 году приобрел недвижимость в оккупированном Россией Крыму, что является полным нарушением украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей электронной декларации", - написал Зеленский в колонке для Financial Times, опубликованной в воскресенье.

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По его словам, несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, "которое они только что признали незаконным".

Зеленский отметил, что также начаты расследования в отношении людей, которые действовали незаконно от имени "корыстных интересов известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств", чтобы уничтожить украинские антикоррупционные органы.

Зеленский указал, что на рассмотрении КС Украины находится ряд других представлений от "пророссийских депутатов и тех, кого поддерживают олигархи", которые призваны отменить серьезные реформы, связанные с земельной, банковской сферой и работой Высшего антикоррупционного суда.

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"Я горжусь тем, что нам удалось осуществить эти жизненно важные для страны реформы, но теперь Конституционный суд угрожает их цинично демонтировать. Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов", - подчеркнул украинский президент.

Кризис суда

КС Украины своим решением от 27 октября признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября.

Украина Владимир Зеленский

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