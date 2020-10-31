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В КГБ Белоруссии рассказали о поисках диверсантов у границы с Украиной

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Комитет госбезопасности Белоруссии после задержания на днях близ границы с Украиной четверых анархистов заявил, что у него есть данные о других подобных "диверсионных группах".

"Комитет госбезопасности обладает информацией об иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - сказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в субботу в эфире телеканала СТВ, комментируя задержание на белорусско-украинской границе четверых анархистов.

На белорусско-украинской границе 28 октября в районе населенного пункта Забозье Ельского района белорусские пограничники задержали "группу радикально настроенных лиц из четырех сторонников анархистского движения". Позже государственные СМИ назвали их имена: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Артем Резанович, Сергей Романов.

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил, что у них было обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, холодное оружие, специальная экипировка и другое снаряжение.

В свою очередь Бычек в субботу заявил, что группа анархистов была сформирована на территории Украины. По его словам, в августе 2020 года туда прибыл Олиневич, проживающий в Польше, встретился в Киеве с Дубовским, где "они вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".

Бычек добавил, что задержанные имели диверсионную подготовку: "обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентирования на местности, мерами конспирации". По территории Беларуси группа якобы перемещалась по ночам.

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" ранее сообщал о задержании Олиневича и Резановича. По данным правозащитников, сейчас все задержанные находятся в СИЗО КГБ.

"Резанович смог позвонить родственникам и сообщить, что им предъявляют обвинение по ст. 289 (акт терроризма) и ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатыми веществ). Первоначально сообщалось, что Олиневич въезжал в Беларусь. Но в реальности оказалось, что его задержали на выезде из страны", - сказано в сообщении правозащитников.

Белоруссия Украина КГБ

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