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Число жертв в результате нападений в Вене выросло до двух

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Еще один человек, раненый в ходе террористических атак в столице Австрии, скончался, сообщил мэр Вены Майкл Людвиг в эфире ORF.

По его словам, от полученных ран скончалась женщина. Таким образом число жертв террористической атаки в центре Вены ночью в понедельник выросло до двух человек.

Ранее сообщалось о минимум 15 раненых и двух погибших, один из которых террорист.

Газета Kurier сообщила о семи погибших в понедельник вечером. Эта информация не подтвердилась.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города - Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Австрия Вена

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