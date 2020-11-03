Глава МВД Австрии назвал убитого террориста радикальным исламистом

Жертвами нападений стали уже три человека

Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В результате терактов в Вене погибли три человека, а также был убит один нападавший, сообщил утром во вторник глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Онлайн-репортаж с его пресс-конференции ведет Guardian. Личность убитого террориста установлена, министр назвал его однозначно радикализированным человеком.

Погибли двое мужчин и одна женщина. Ранее сообщалось, что на месте был убит случайный прохожий, а затем в больнице умерла раненная террористами женщина, а еще пострадали не менее 15 человек.

В доме у предполагаемого террориста уже прошел обыск, заявил на той же пресс-конференции гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф. В распоряжении силовиков, по его словам, оказались 20 000 различных видеозаписей, сделанных очевидцами, этот контент уже изучается.

Чиновников спросили, можно ли считать напавшего антисемитом. Ранее сообщалось, что первые нападения произошли неподалеку от синагоги в районе Зайтенштеттенгас.

Руф и Нехаммер сказали, что пока однозначного это сказать нельзя, но "он однозначно был радикализированным человеком". Министр внутренних дел назвал убитого "исламским террористом" и отметил, что он симпатизировал ИГ ("Исламское государство, запрещено в России).

На нем был пояс со взрывчаткой, оказавшийся муляжом, а также у него нашли автоматическую винтовку, несколько единиц короткоствольного оружия и боеприпасы.

По мнению силовиков, напавший действовал не в одиночку. Его предполагаемых сообщников ищут. Руф отметил, что было несколько нападений, много пострадавших, чтобы установить число участников теракта, придется проанализировать множество данных. Определенного ответа у следствия пока нет.

В Вену будут стянуты дополнительные силы полиции, добавил Руф.

Нападения со стрельбой начались в центре Вены около 20 часов по местному времени в понедельник. В полиции сообщили, что нападения были совершены по шести адресам. Был ранен по меньшей мере один сотрудник полиции, участвовавший в спецоперации по задержанию напавших. Информация газеты Kurier о семи убитых не подтвердилась.

Центр города был оцеплен полицией. К спецоперации подключились военные. Жителей города просили не выходить на улицу и не выкладывать снятое видео в интернет, а загружать его на сервер МВД. Бургомистр Вены Михаэль Людвиг объявил, что во вторник школам разрешено отменить занятия и призвал горожан оставить детей дома.

Первым на события в столице Австрии отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил соболезнование австрийцам от имени всех французов, и заявил: "Это наша Европа" и что европейцы ее никому не уступят.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедший теракт "отвратительным" и поблагодарил все экстренные и силовые службы за работу в этой ситуации.

Представитель российского МИД Мария Захарова ночью выразила соболезнования австрийцам. Она сообщила, что российские дипломаты в Вене выясняют есть ли россияне среди пострадавших и убитых.

Лидер еврейской общины Австрии Оскайр Дойч отметил в твиттере, что на вечер вторника нельзя было однозначно утверждать, что синагога была целью напавших, и отметил, что когда началась стрельба, синагога была закрыта.

Чехия усилила контроль на границе с Австрией после событий в Вене.