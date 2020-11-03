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Не менее 15 человек пострадали в результате теракта в Австрии

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Минимум 15 человек ранены и двое погибли в результате теракта, произошедшего в Вене в понедельник вечером накануне вступления в силу жестких общественных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Стрельба началась неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт, погиб как минимум один прохожий. Изначально считалось, что целью нападавших была синагога, но пока эти сообщения не подтверждены.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Нападавшие использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города - Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

Сообщения о якобы взятых в заложники гражданах неподалеку от торговой улицы Марияхильфе не подтвердились.

В МВД Австрии также сообщили, что расширили зону поиска террористов, так как не исключают, что им удалось покинуть Вену.

Полиция просит граждан не публиковать видеозаписи в соцсетях, а обращаться напрямую в правоохранительные органы. Также полиция просит граждан не покидать квартиры. Поезда метрополитена на станциях в центре города не останавливаются.

Австрия Вена

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