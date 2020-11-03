Убитого в Вене террориста задерживали летом из-за плана уехать в Сирию

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Участник теракта в Вене, убитый в ходе нападения, ранее намеревался уехать на войну в Сирию и задерживался силами безопасности еще в июле, сообщила во вторник газета Falter.

"Он находился в поле зрения ведомств по защите конституции, поскольку он был в числе 90 австрийских исламистов, которые хотели выехать в Сирию. В июле его задержали", - написал в Twitter главный редактор издания Флориан Кленк.

"Полиция не считала, что он планирует террористическую атаку в Вене", - отметил он.

По его словам, террориста звали Куртин С., он родился в Вене в 2000 году и имел албанское происхождение. Его родители были родом из Северной Македонии и не были замечены в связях с исламизмом, добавил он.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи главной синагоги города Штадттемпель. В результате нападения погибли четыре человека. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен. Злоумышленники использовали длинноствольное огнестрельное оружие. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

На убитом террористе был пояс со взрывчаткой, он "симпатизировал террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ)", заявил впоследствии глава МВД Австрии Карл Нехаммер.