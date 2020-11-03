В Австрии объявлен трехдневный траур по погибшим в Вене

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Австрийские власти решили объявить трехдневный траур в стране из-за теракта в Вене, сообщает во вторник немецкая газета Tagesspiegel.

Такое решение было принято на чрезвычайном заседании кабинета министров Австрии во вторник утром. В 12:00 (14:00 по Москве) будет объявлена минута молчания в память о погибших. На государственных учреждениях приспустят флаги.

Теракт в Вене является частью сражения между цивилизацией и варварством, заявил во вторник австрийский канцлер Себастьян Курц. Он назвал причиной атаки в Вене ненависть к австрийской демократии и образу жизни в стране, а также выразил соболезнования в адрес всех пострадавших.

В связи с терактом в Вене все еврейские учреждения города решено временно закрыть, написал у себя в твиттере во вторник Оскар Дойч, президент еврейской общины Вены.

Ранее Дойч сообщил изданию Kurier, что ни одно из еврейских учреждений города, похоже, не пострадало, и что в еврейской общине жертв нет. Он также отметил, что синагога Штадттемпель, возле которой произошел теракт, и другие общинные учреждения во время стрельбы были закрыты.

Теракт в Вене

В понедельник вечером террористы организовали нападение по шести разным адресам. Канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

Погибли четыре человека. Убит и один из террористов, который, по словам главы МВД Австрии Карла Нехаммера, был исламистом. Ранения получили 17 человек. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.