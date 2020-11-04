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В Австрии заявили, что устроивший стрельбу в Вене был один

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что, по версии следствия, "венский террорист" действовал в одиночку.

"В настоящее время нет конкретных указаний на то, что был второй преступник", - сказал он журналистам в среду, прямую трансляцию выступления вел австрийский телеканал ORF.

По его словам, после проверки видеозаписей, которые прислали очевидцы нападения, стало понятно, что преступник был один.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

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В результате нападения погибли не менее четырех человек.

В Австрии в связи с трагедией был объявлен трехдневный траур.

Ответственность за нападение в Вене взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теракт в Вене

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Хроника 02 – 04 ноября 2020 годаТеракт в Вене
Австрия Вена

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