Kronen Zeitung сообщила о задержании в Линце одного из террористов

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Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская газета Kronen Zeitung сообщает со ссылкой на очевидцев, что в Линце во вторник утром задержан подозреваемый в совершении теракта в Вене.

По данным газеты, квартиру, в которой находился подозреваемый, штурмовал спецназ. Предполагаемый террорист не оказал сопротивления. Вместе с ним были задержаны одна или две женщины. Издание сообщает, что речь идет об исламисте, известном полиции.

Вечером 2 ноября в Вене несколько террористов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц вблизи главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли четыре человека. Один из террористов был застрелен.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что речь идет о теракте. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.