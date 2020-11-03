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Kronen Zeitung сообщила о задержании в Линце одного из террористов

Kronen Zeitung сообщила о задержании в Линце одного из террористов
Фото: Reuters

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Австрийская газета Kronen Zeitung сообщает со ссылкой на очевидцев, что в Линце во вторник утром задержан подозреваемый в совершении теракта в Вене.

По данным газеты, квартиру, в которой находился подозреваемый, штурмовал спецназ. Предполагаемый террорист не оказал сопротивления. Вместе с ним были задержаны одна или две женщины. Издание сообщает, что речь идет об исламисте, известном полиции.

Вечером 2 ноября в Вене несколько террористов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц вблизи главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли четыре человека. Один из террористов был застрелен.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что речь идет о теракте. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

Теракт в Вене

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Хроника 02 – 03 ноября 2020 годаТеракт в Вене
Австрия Линц

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