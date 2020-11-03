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В результате теракта в Вене пострадали 22 человека

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В результате произошедшего накануне теракта в Вене пострадали 22 человека, сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, в числе раненых - полицейский, он был успешно прооперирован. Нехаммер уточнил, что этот полицейский имеет "миграционный бэкграунд" - так в немецкоязычных странах говорят о гражданах из семей родителей-иммигрантов.

"Мы не будем терпеть террор. Террористам не удастся разъединить нас", - сказал глава МВД, чье выступление в прямом эфире транслирует немецкий телеканал Welt.

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Он добавил, что убитый в Вене террорист оказался 20-летним мужчиной с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. "У него был укороченный автомат Калашникова, винтовка, еще одно огнестрельное оружие и мачете", - сказал Нехаммер.

"Преступник уже имел судимость за попытку выезда на "джихад" и попытку примкнуть к террористическому объединению "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ). Тогда его приговорили к 22 годам заключения, но он был выпущен раньше срока", - сказал глава МВД.

Вечером 2 ноября в Вене несколько исламистов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц, вблизи главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли четыре человека, один из террористов был застрелен. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. Операция по задержанию преступников продолжается.

Теракт в Вене

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Хроника 02 – 03 ноября 2020 годаТеракт в Вене
Австрия Вена

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