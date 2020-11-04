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Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов

Противники Трампа пришли к Белому дому в ожидании результатов выборов
Противники Дональда Трампа возле Белого дома с баннером: "Уберите Трампа"
Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Десятки демонстрантов собрались на площади Лафайет через дорогу от Белого дома во вторник вечером, когда со всей страны начали поступать первые результаты выборов, сообщает The Hill.

Протестующие развернули большой баннер с надписью: "Уберите Трампа" возле полицейских баррикад, установленных для сдерживания толпы подальше от Белого дома.

Ранее вокруг Белого дома в Вашингтоне установили дополнительные заграждения высотой в 2,5 метра в рамках мер предосторожности на случай беспорядков, связанных с проходящими в стране выборами.

К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов.

В США 3 ноября проходят президентские выборы. Действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу противостоит кандидат от Демократической партии, экс-вице-президент США Джо Байден.

Штаты готовятся к протестам после выборов

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Хроника 09 января 2018 года – 04 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден Белый дом

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