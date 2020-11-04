Байден выразил уверенность в своей победе на выборах президента США

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что находится на пути к победе на выборах.

"Я уверен в том, что мы идем к победе на этих выборах", - заявил Байден, обращаясь к своим сторонникам.

"Мы уверены насчет Аризоны. Мы также уверенно чувствуем себя в Висконсине и Мичигане. И мы выиграем в Пенсильвании", - добавил он.

Байден отметил, что демократы по-прежнему "борются за Джорджию". "Хотя это не то, чего мы ожидали", - отметил он.

"До завтрашнего дня мы не узнаем результаты, и может понадобиться больше времени. Не мне и не Дональду Трампу объявлять, кто победил на этих выборах. Это решение американского народа. Но я оптимистично смотрю на итоги", - заключил Байден.

К настоящему моменту Байден набирает 237 голосов выборщиков, действующий президент страны Дональд Трамп - 210 голосов, прогнозирует телеканал Fox News.

Байден пока получает голоса выборщиков в Вермонте (3), Нью-Гэмпшире (4), Массачусетсе (11), Род-Айленде (4), Коннектикуте (7), Нью-Джерси (14), Делавэре (3), Мэриленде (10), округе Колумбия (3), Нью-Йорке (29), Вирджинии (13), Иллинойсе (20), Миннесоте (10), Колорадо (9), на Гавайях (4), в Нью-Мексико (5), в Аризоне (11), Калифорнии (55), Орегоне (7) и Вашингтоне (12)

Трамп побеждает в штатах Айова (6), Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (5), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11), Юта (6), Западная Вирджиния (5), Вайоминг (3), Небраска (5) и Техас (38).

Для победы кандидату необходимо заручиться голосами 270 выборщиков.