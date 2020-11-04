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В Карабахе сообщили о ракетном обстреле Степанакерта

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана вновь обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт, сообщает в среду вечером комитет по чрезвычайным ситуациям НКР.

"Только что нанесен ракетный удар по Степанакерту. Один человек ранен. Кроме того, нанесены удары из 120 мм минометов по жилым кварталам города. В городе есть множественные разрушения", - рассказали в комитете.

По данным информцентра НКР, с начала боевых действий в непризнанной республике погибли 50 мирных жителей, 148 ранены.

Очередное обострение нагорно-карабахского конфликта началось 27 сентября. Боевые действия продолжаются, несмотря на попытки договориться о гуманитарном перемирии. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 04 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах НКР Азербайждан Степанакерт

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