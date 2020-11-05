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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:25Заразились
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Число заражений COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии выявили 48 034 287 случаев заражения коронавирусом, показали данные американского университета Джонса Хопкинса, умерли 1 224 415 заболевших. По данным счетика Worldometers, случаев заражения выявлено 48 438 720, летальных исходов - 1 231 026.

Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США с 9 480 242 случаями COVID-19 и 233 663 умершими. За минувшие сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заражений - более 103 000, умерли 1100 больных, свидетельствуют данные Tracking Project.

В Индии выявили 8 313 876 случаев заражения и 123 611 умерших, на третьем месте Бразилия с 5 590 025 заразившимися и 161 106 умершими.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч
Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
США коронавирус Индия Бразилия

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