Число заражений COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В мире с начала пандемии выявили 48 034 287 случаев заражения коронавирусом, показали данные американского университета Джонса Хопкинса, умерли 1 224 415 заболевших. По данным счетика Worldometers, случаев заражения выявлено 48 438 720, летальных исходов - 1 231 026.

Лидером по числу заразившихся и умерших остаются США с 9 480 242 случаями COVID-19 и 233 663 умершими. За минувшие сутки в стране было зарегистрировано рекордное число заражений - более 103 000, умерли 1100 больных, свидетельствуют данные Tracking Project.

В Индии выявили 8 313 876 случаев заражения и 123 611 умерших, на третьем месте Бразилия с 5 590 025 заразившимися и 161 106 умершими.