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Uber и Lyft получили отсрочку на переквалификацию водителей в сотрудников

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие решения нижестоящего суда, который обязал сервисы заказа такси Uber Technologies и Lyft к 21 августа перевести водителей из статуса подрядчиков в сотрудников, пишет The Wall Street Journal.

Это означает, что обе компании смогут продолжить деятельность в штате до завершения рассмотрения их апелляций, объясняет издание.

Сервисы раньше предупреждали, что будут вынуждены прекратить работать в Калифорнии, если им придется выполнить постановление Верховного суда Сан-Франциско. В четверг утром Lyft через сайт предупредил, что приостановит обслуживание к полуночи. Теперь компания подтвердила WSJ, что уже не планирует прекращать работу в штате.

"Мы рады, что апелляционный суд признал важность вопросов, поднятых в этом деле, и что доступ к этим весьма важным услугам не будет закрыт, пока мы продолжаем отстаивать возможность водителей работать с той свободой, которую они хотят", - заявил Bloomberg представитель Uber.

Решения судов связаны с иском, который против компаний подала группа прокуроров Калифорнии. Они обвинили Uber и Lyft в нарушении закона штата о независимых подрядчиках. По этому закону компании, относящиеся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), должны соблюдать определенные условия. Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.

Uber и Lyft возражают, что являются не транспортными компаниями, а разработчиками платформ для заказа такси.

"Мы уверены в фактах нашего дела и рассчитываем продолжить борьбу в защиту прав работников", - говорится в заявлении представителя генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бессеры.

Акции Uber подорожали на 6,8% по итогам торгов в четверг. Цена бумаг Lyft выросла на 5,8%.

Uber Lyft США Калифорния

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