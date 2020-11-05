Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

В Ирландии существенно улучшилась ситуация с COVID-19

Власти связывают это с ужесточением ограничений по коронавирусу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Ирландии по прошествии двух недель жестких ограничений отмечается один из самых низких уровней инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

Двухнедельный показатель заболеваемости в стране сократился на 30% - до 212,7 на 100 тыс. человек. Таким образом, Ирландия находится на самом низком уровне по распространению коронавируса среди большинства европейских стран.

Власти Ирландии отмечают, что изменения в лучшую сторону связаны с введением ограничений в столице Дублине и последующими общенациональными мерами, которые вступили в силу 21 октября.

Ограничения подразумевают работу системы общепита только на вынос и одновременное нахождение в одном помещении не более 25 человек, эти меры продлятся до 2 декабря. Власти надеются, что к тому времени среднесуточный прирост случаев коронавируса снизится до 50-100.

The Guardian напоминает, что для подавления вируса коэффициент его способности к дальнейшему распространению должен составлять меньше 1, в Ирландии на данный момент этот коэффициент находится в пределах 0,7-0,9.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в среду, 4 ноября, суточный прирост случаев заражения COVID-19 в стране составил 435, скончались 8 человек с коронавирусом. Эти показатели существенно ниже октябрьских. Так, 20 октября, когда премьер Ирландии Микал Мартин объявил о введении ограничений, суточный прирост составил 1263, что в три раза больше, чем на данный момент.

Всего с начала пандемии коронавируса в Ирландии диагностировали свыше 63,4 тыс. случаев заражения, более 19 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Ирландия Коронавирус

Новости

Париж пригрозил Анкаре санкциями из-за резких высказываний Эрдогана

Париж пригрозил Анкаре санкциями из-за резких высказываний Эрдогана
Выборы в США - 2020

В Портленд введут Национальную гвардию из-за беспорядков и мародерства

В Портленд введут Национальную гвардию из-за беспорядков и мародерства

Избиратели Калифорнии поддержали право Uber и Lyft не нанимать водителей

Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 48 миллионов

Что случилось этой ночью: четверг, 5 ноября

Выборы в США - 2020

Fox сообщил, что данные по выборам в Неваде не появятся раньше утра четверга

Fox сообщил, что данные по выборам в Неваде не появятся раньше утра четверга
Выборы в США - 2020

В Агентстве по кибербезопасности США не увидели вмешательства в выборы

Выборы в США - 2020

Fox подсчитал, что для победы Байдену осталась Невада

Выборы в США - 2020

Трамп счел предполагаемую победу Байдена в Мичигане результатом вбросов

Эстонский премьер предложил формулировку вопроса референдума по браку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');