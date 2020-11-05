В Ирландии существенно улучшилась ситуация с COVID-19

Власти связывают это с ужесточением ограничений по коронавирусу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Ирландии по прошествии двух недель жестких ограничений отмечается один из самых низких уровней инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

Двухнедельный показатель заболеваемости в стране сократился на 30% - до 212,7 на 100 тыс. человек. Таким образом, Ирландия находится на самом низком уровне по распространению коронавируса среди большинства европейских стран.

Власти Ирландии отмечают, что изменения в лучшую сторону связаны с введением ограничений в столице Дублине и последующими общенациональными мерами, которые вступили в силу 21 октября.

Ограничения подразумевают работу системы общепита только на вынос и одновременное нахождение в одном помещении не более 25 человек, эти меры продлятся до 2 декабря. Власти надеются, что к тому времени среднесуточный прирост случаев коронавируса снизится до 50-100.

The Guardian напоминает, что для подавления вируса коэффициент его способности к дальнейшему распространению должен составлять меньше 1, в Ирландии на данный момент этот коэффициент находится в пределах 0,7-0,9.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в среду, 4 ноября, суточный прирост случаев заражения COVID-19 в стране составил 435, скончались 8 человек с коронавирусом. Эти показатели существенно ниже октябрьских. Так, 20 октября, когда премьер Ирландии Микал Мартин объявил о введении ограничений, суточный прирост составил 1263, что в три раза больше, чем на данный момент.

Всего с начала пандемии коронавируса в Ирландии диагностировали свыше 63,4 тыс. случаев заражения, более 19 тыс. инфицированных скончались.