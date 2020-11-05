Премьер-министр Швеции самоизолировался

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен сообщил, что он и его жена Улла самоизолировались. Они не больны, но из предосторожности будут работать удаленно.

Вечером в среду премьер узнал, человек в его окружении контактировал с другим человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Этот приближенный сдал отрицательный тест на COVID-19, однако врачи рекомендовали Лёвену изолироваться до получения собственных результатов теста.

По словам премьера, ни у него, ни у его жены нет симптомов коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Швеции выявили 137 730 случаев заражения коронавирусом, заболеваемость возобновила рост в середине сентября и резко пошла вверх в октябре. Умерли 5 997 заболевших.