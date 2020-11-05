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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:47Заразились
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В Австрии установлены новые антирекорды по COVID

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Австрии за сутки диагностировали свыше 7 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19, что является рекордным показателем, сообщает австрийское издание Kronen Zeitung в четверг.

По данным газеты, в четверг суточный прирост заражений составил 7 416. Согласно данным статистического сайта Worldometer, это почти на 3 тыс. выше показателя неделю назад 29 октября (4 453).

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировали смерть еще 41 человека с коронавирусом. По данным Worldometer, предыдущий рекорд был зафиксирован 4 ноября и составил 35. Таким образом, в Австрии впервые суточный показатель смертности инфицированных превысил отметку в 40.

Также издание отмечает, что число госпитализаций заболевших коронавирусом вновь резко возросло.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц с 3 ноября объявил в стране облегченный режим самоизоляции, чтобы сдержать распространение COVID-19. Планируется, что новые меры продлятся до 30 ноября.

Они предусматривают, что населению запрещено, за некоторыми исключениями, покидать дома с 20:00 до 6:00. Курц пояснил, что в период такого комендантского часа людям, тем не менее, разрешат перемещаться по работе и даже ходить на прогулки.

Ресторанам будет разрешено готовить еду только на вынос. Отели продолжат работать в крайне ограниченном объеме. Музеи, театры, зоопарки, спортзалы будут вынуждены приостановить работу.

Школы пока что продолжат работу, однако власти оставляют за собой право пересмотреть это решение.

Общее число заражений с начала эпидемии в Австрии составляет свыше 132 тыс., более 1,2 тыс. инфицированных скончались.

Хроника 09 января – 05 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Австрия коронавирус

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