В Австрии ужесточили коронавирусный локдаун

Канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ужесточении коронавирусных ограничений в стране, сообщает Associated Press.

Начиная со вторника, 17 ноября, в Австрии вводится частичный комендантский час. Так, жителям можно покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или для помощи нуждающимся. Этот режим будет действовать до 6 декабря. Работать продолжат только магазины, продающие товары первой необходимости.

Развлекательные заведения и рестораны закрыты в Австрии уже почти две недели, но теперь к ним добавятся библиотеки, парикмахерские и спортзалы. Школы переводятся в онлайн-режим.

По словам Курца, за последнюю неделю в Австрии выявлялось по 550 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей - это в 11 раз превышает уровень, приемлемый, по оценкам властей.

В Минздраве Австрии констатируют, что только жесткий локдаун может помочь избежать краха больничной системы.