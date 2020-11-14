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В Австрии ужесточили коронавирусный локдаун

В Австрии ужесточили коронавирусный локдаун
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ужесточении коронавирусных ограничений в стране, сообщает Associated Press.

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Начиная со вторника, 17 ноября, в Австрии вводится частичный комендантский час. Так, жителям можно покидать дома только для похода на работу, в магазин, для занятия спортом или для помощи нуждающимся. Этот режим будет действовать до 6 декабря. Работать продолжат только магазины, продающие товары первой необходимости.

Развлекательные заведения и рестораны закрыты в Австрии уже почти две недели, но теперь к ним добавятся библиотеки, парикмахерские и спортзалы. Школы переводятся в онлайн-режим.

По словам Курца, за последнюю неделю в Австрии выявлялось по 550 новых случаев заражения на 100 тыс. жителей - это в 11 раз превышает уровень, приемлемый, по оценкам властей.

В Минздраве Австрии констатируют, что только жесткий локдаун может помочь избежать краха больничной системы.

Хроника 09 января – 14 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Австрия коронавирус

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