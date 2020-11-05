В Лондоне предупредили о возросшей угрозе терактов в Европе

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Уровень террористической угрозы в Европе после недавних терактов во Франции и Австрии повысился, предупредил министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир.

"Температура" террористической угрозы в Европе растет", - приводит в четверг газета The Independent слова Брокеншира.

"Существует риск, что недавние атаки во Франции и Австрии могут оказать мобилизующий эффект (на террористов - ИФ) в разных частях Европы, в том числе в Великобритании", - добавил министр.

Ранее на этой неделе власти Великобритании решили повысить уровень террористической угрозы в стране с "существенного" до "серьезного". Уровень террористической угрозы в Великобритании оставался "существенным" с ноября прошлого года.

В понедельник в результате теракта в австрийской столице Вене погибли четыре человека, а на прошлой неделе террорист убил троих во французском городе Ницца.