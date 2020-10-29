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Во Франции объявлено усиление борьбы с терроризмом

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг объявил о введении на всей территории страны плана по противодействию терроризму Vigipirate.

При этом сам план будет усилен до уровня "Риск терактов".

Такое решение правительство приняло после нападения вооруженного ножом мужчины на прихожан в церкви в Ницце. Три человека погибли, а сам нападавший был задержан полицией. Он получил огнестрельное ранение в плечо и был госпитализирован.

Кроме того, в Авиньоне полиция застрелила мужчину, вооруженного ножом.

Нападение на церковь в Ницце

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Франция

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