В Степанакерте сообщили об обстреле города из систем "Град" и "Смерч"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт поверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Азербайджана, сообщили в субботу в комитет по чрезвычайным ситуациям НКР.

"Степанакерт вновь оказался под прицелом противника. Город обстреливается из систем "Град" и "Смерч", - отметили в комитете.

В ведомстве сказали, что информация о пострадавших уточняется.

В Минобороны Азербайджана ранее сообщили, что села Агдамского, Агджабединского и Тертерского районов страны обстреливаются с армянской стороны.