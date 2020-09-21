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Северный флот провел учение по высадке десанта недалеко от Аляски

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Арктическая группировка Северного флота пересекла Берингов пролив и провела высадку десанта на тихоокеанском побережье Чукотки, сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня арктическая группировка Северного флота провела учение по высадке морского десанта на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. А накануне, 20 сентября, отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота перешел Беринговым проливом из Северного Ледовитого океана в Тихий", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, впервые высадка морского десанта была совершена на необорудованное побережье бухты Провидения в Анадырском заливе Берингова моря. Бухта находится в 270 км от побережья Аляски.

Подразделения морской пехоты после высадки совершили марш в район учения вблизи населенного пункта Урелики, где отработали рейдовые действия в Арктике, а также блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Отряд кораблей Северного флота находится в походе с 5 августа. В данный момент в него входят большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Кондопога", спасательное буксирное судно "Памир" и ледокол "Илья Муромец".

ВМФ РФ Чукотка

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