Косачев усомнился, что судебные усилия Трампа помогут ему остаться президентом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Судебные разбирательства по итогам выборов в США в ряде случаев будут обоснованны, но это вряд это поможет действующему президенту Дональду Трампу, и новым главой Америки станет Джо Байден, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Он (Трамп) в состоянии ехать некоторое время на тех достижениях, которые у него, безусловно, были, но вряд ли он сможет переломить эту ситуацию в свою пользу. У него ситуация не очень завидная. Думаю, что имя следующего президента мы уже знаем практически со стопроцентной вероятностью", - сказал Косачев в интервью телеканалу "Вместе-РФ".

По его словам, существует перспектива достаточно большого числа судебных разбирательств по итогам выборов, "в ряде случаев они будут обоснованны". "Мы все наблюдали процедуру подсчета голосов, и эта процедура выявила массу узких мест, скажем мягко, в избирательной машине, машине для голосования в США", - отметил Косачев.

Однако, сказал он, это не вызывает серьезного шума в США.

"Как мне кажется, здесь свою роль играет определенная усталость американского истеблишмента от экстравагантности действующего президента", - полагает сенатор.

По словам Косачева, Трамп никогда не был единогласным лидером республиканской партии. И тот факт, что сейчас многие республиканцы уже начинают поздравлять Байдена с победой, говорит о том, что Трамп "исчерпал свой ресурс популярного американского президента".

При этом сенатор заметил, что в абсолютном выражении Трамп в этот раз получил больше голосов, чем на выборах четыре года назад. "Это значит, что популярность его по-прежнему имеется, но это популярность среди менее системной Америки", - считает Косачев.