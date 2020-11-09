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АР узнало о целях юридической борьбы Трампа за итоги выборов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Юридический процесс пересмотра итогов прошедших президентских выборов в США, на которых победителем объявил себя Джо Байден, инициирован действующим президентом Дональдом Трампом для того, чтобы избежать политических потерь и сохранить сторонников, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылками на источники.

Трамп отказывается признать поражение, заявляя о мошенничестве на избирательных участках при подсчете голосования в ряде американских штатов, и утверждая, что Байден "украл" у него победу.

"Стратегия ведения юридической борьбы с подсчетом голосов, поданных за Байдена в Пенсильвании и других местах, заключается в том, чтобы предоставить Трампу возможность избежать потерь, которые он не может полностью принять, и меньше всего направлена на то, чтобы изменить исход выборов, заявили чиновники", - сообщает агентство.

Они отмечают, что помощники и союзники Трампа признали в частном порядке, что юридические баталии в лучшем случае отсрочат неизбежное, несмотря на попытки американского президента подорвать веру в итоги голосования. По словам источников, основная группа поддерживающих Трампа политиков "стремится сохранить своих сторонников даже в случае поражения".

АР пишет, что "за последние десятилетия не было ни одного случая выборов, на которых говорилось бы о такой широко использованной фальсификации итогов". Агентство напоминает, что ближе всего к этому были выборы 1960 года, на которых демократ Джон Кеннеди победил республиканца Ричарда Никсона. Тогда также утверждалось, что именно мошенничество помогло Кеннеди стать президентом.

Хроника 09 января 2018 года – 09 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
Дональд Трамп Джо Байден США

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