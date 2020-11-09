Алиев объявил о взятии под контроль 48 населенных пунктов в Карабахе

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия заняла еще 48 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации восемь сел Ходжавендского, три села Ходжалинского, десять сел Физулинского, три села, один поселок и восемь высот Зангиланского района, восемь сел Джебралильского, 12 сел Губадлинского и три села Лачинского района", - написал глава Азербайджана в твиттере.

Через Лачинский район проходит одноименный горный коридор, связывающий самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) с Арменией.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента непризнанной НКР сообщил, что армия обороны НКР утратила контроль над ключевым городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице страны Степанакерту.