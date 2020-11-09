Оппозиция Грузии призвала к массовым акциям 14 и 21 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры грузинской оппозиции призвали своих сторонников на проходящем в понедельник немногочисленном митинге перед парламентом в Тбилиси собраться на "грандиозный" митинг протеста в ближайшую субботу, 14 ноября.

При этом один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия обратился к собравшимся с просьбой разойтись, чтобы "не предоставлять властям повода для преследования сторонников оппозиции" на фоне введения с 9 ноября с 22:00 комендантского часа из-за распространения коронавируса

"Вместе с тем на площади перед парламентом в нарушение так называемого "комендантского часа" останутся лидеры оппозиции и молодые наши сторонники", - сказал Мелия.

Он также призвал граждан поддержать идею оппозиционных лидеров и 21 ноября, когда будет проходить второй тур парламентских выборов в мажоритарных округах, выйти на улицы Тбилиси и в знак протеста против "сфальсифицированных выборов" сомкнуть руки в цепь по всему центру города.

После выступления Мелия многие участники митинга оппозиции начали расходиться.