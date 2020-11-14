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Грузинская оппозиция вышла на митинг перед зданием парламента

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры и сторонники грузинской оппозиции проводят в эти часы немногочисленный митинг протеста на площади перед парламентом в Тбилиси с требованием проведения новых парламентских выборов.

"Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Он подчеркнул, что параллельно с акциями протеста проходят переговоры с властями для поиска выхода из политического кризиса.

"У действующего режима есть два выхода - назначить новые выборы или народ даст им достойный ответ, - сказал Мелия. - Чем больше нас будет на митингах протеста, тем быстрее мы сменим эту власть".

Митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента начался в субботу с опозданием на полчаса. Как сообщают местные журналисты, собралось несколько сотен человек.

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Представители оппозиции утверждают, что состоявшиеся выборы были "тотально" сфальсифицированы, однако отказываются от предложения властей пересчитать голоса избирателей на всех спорных избирательных участках.

По итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли девять партий.

По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов и может начать работу нового парламента. Избранные от оппозиции депутаты отказываются брать мандаты.

Грузия

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