В столкновениях в Тбилиси пострадали около 30 человек

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Тбилиси в ночь на понедельник задержали 19 человек при попытке сторонников оппозиции прорваться в здание Центральной избирательной комиссии Грузии, сообщает МВД республики.

По данным ведомства, в столкновениях в ходе акций протеста сторонников грузинской оппозиции, недовольных итогами парламентских выборов, пострадали около 30 человек.

"В ходе агрессивных действий группы нападавших, бросавших камни и другие предметы, травмы получили 14 полицейских, трое журналистов и до десяти участников акции. Всем им была оказана соответствующая медицинская помощь, часть из пострадавших была перевезена в клинику", - сообщил в понедельник на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе.

Он отметил, что против задержанных участников акции начато расследование по обвинениям в организации массовых беспорядков.

Протесты в Тбилиси

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник у здания ЦИК Грузии собрались несколько сотен сторонников оппозиции, часть из них вела себя агрессивно. Полиция дважды применила против участников акции водометы.

Лидеры оппозиции на митинге на проспекте Руставели в Тбилиси в минувшее воскресенье, 8 ноября, потребовали от властей аннулировать итоги состоявшихся 31 октября парламентских выборов и назначить новые выборы. Они также потребовали отставки председателя ЦИК Тамары Жвания.

В понедельник вечером в Тбилиси сторонники оппозиции намерены продолжить акцию протеста перед зданием парламента Грузии.